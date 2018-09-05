في حادث سير مروع.. مصرع فنان مصري

لقي مساعد المخرج والمصور الفوتوغرافي خالد التلمساني حتفه، وأصيب أفراد عائلته بالكامل بجروح، إثر حادث مروري في مدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء في مصر.

وتوفي التلمساني يوم الثلاثاء جراء حادث اصطدام سيارتين على الطريق الدولي أبو رديس، أسفر عن مصرع شخص آخر، وإصابة أبناء الفنان الراحل بجروح متفاوتة.

ووفقا لبيان رسمي صدر عن مديرية أمن سيناء، يعاني أطفال الفقيد من الاشتباه بإصابتهم في نزيف بالمخ، ولا تزال حالتهم حرجة.

البقاء لله الصديق و الفنان خالد التلمسانى ، تعجز الكلمات عن وصف فراقك، و ادعو الله ان يبدلك خيرا بما هوا له أهل و على قدر قلبك ،،#خالد_التلمسانىpic.twitter.com/4m4Ibfpg5f — Mostafa Shaban (@MostafaShaban) 4 сентября 2018 г.

الفنان الراحل عمل مساعداً لوالده في الإخراج السينمائي، وبعدها عمل لفترة طويلة مساعداً للإنتاج ثم خاض فترة تدريب على التصوير السينمائي مع عمه مدير التصوير حسن التلمساني، وتعاون لاحقاً مع ابن عمه مدير التصوير الشهير طارق التلمساني، ثم احترف التصوير الفوتوغرافي، وهو شقيق الأديبة المعروفة مي التلمساني، أستاذة الأدب في جامعة أوتاوا بكندا.

ولد خالد التلمساني عام 1966 في عائلة فنية، فوالده هو عبد القادر التلمساني المخرج المعروف، وهو الشقيق الأصغر لكامل التلمساني رائد الواقعية في السينما المصرية وشقيق الفنان حسن التلمساني أحد رواد فن السينما التسجيلية في مصر.

وعمل الراحل خالد التلمساني في المجال السينمائي في منتصف الثمانينات، مع والده كمساعد مخرج ومساعد إنتاج. وشارك في التمثيل بعدة أفلام مصرية.

ثم انتقل للعمل مع عمه مدير التصوير حسن التلمساني كمساعد مصور ومساعد مصور لابن عمه مدير التصوير طارق التلمساني، ثم احترف التصوير الفوتوغرافي.

المصدر: صحف مصرية