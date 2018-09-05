فيلم مصري يفوز بـ3 جوائز في البندقية

حصل مشروع الفيلم الروائي المصري الطويل "بعلم الوصول"، على 3 جوائز في "ورشة فاينال كت فينيسيا" التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ75 لمهرجان البندقية السينمائي.

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وقد فاز فيلم "بعلم الوصول" بالجائزة الأولى بقيمة 15 ألف يورو، لعملية تصحيح الألوان والتي يقدمها استوديو ليز في روما، والجائزة الثانية مقدمة من شركة لاجوني للإنتاج وقدرها 5 آلاف يورو، وجائزة الفرنكفوني وقيمتها 5 آلاف يورو.

وتدور أحداث فيلم "بعلم الوصول" حول امرأة تصاب بالاكتئاب لمرورها بأزمة نفسية في صغرها، وتزداد حالتها سوءا بعد إنجابها طفلا، لكن الظروف تجبرها على تخطي مرضها للتعامل مع الحياة والعيش كإنسانة طبيعية.

والفيلم من تأليف وإخراج هشام صقر، ويشارك في بطولته محمد سرحان وبسمة وبسنت شوقي ولبنى عسل، وهو من إنتاج فيلم كلينك لمحمد حفظي ووايت فيتشر لهشام صقر.

وكرّست "ورشة فاينال كت فينيسيا"، في نسختها السادسة، جوائزها المالية لدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من قارة إفريقيا والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، من خلال عرض مشاريع الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة بالورشة أمام منتجي وموزعي ومبرمجي المهرجانات السينمائية، وتختتم الورشة بمنح جوائز للأفلام الفائزة لدعمها في مرحلة ما بعد الإنتاج.

المصدر: وكالات