هل هي حقيقة أم مزحة؟.. موسكو تجمع قلبي فنانة سورية وإعلامي لبناني

أثارت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت مجموعة فيديوهات للممثلة السورية سوزان نجم الدين برفقة الإعلامي سامي كليب في موسكو.

وفي التفاصيل، أعلنت المنصوري خطوبة سامي كليب وسوزان نجم الدين في العاصمة الروسية في منشور كتبت فيه " أهنئ حبيبتى وصديقتي الفنانة سوزان نجم على خطوبتها في موسكو على الإعلامي سامي كليب منك المال ومنها العيال بس يا رب ما ترجع في كلامها".

وأثار هذه المنشور جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل فمنهم من صدق المعلومات المنتشرة وشكّك آخرون بأنها قد تكون مزحة.

يذكر أن سوزان نجم الدين انفصلت عن زوجها ووالد أبنائها الأربعة رجل الأعمال السوري سراج الأتاسي عام 2014، مرجعة السبب إلى اختلاف توجهاتهما السياسية.





المصدر: فيسبوك