تيم حسن وسيرين عبد النور في كواليس "الهيبة 3" (صورة)

عقد نجوم الموسم الثالث من "الهيبة" اجتماعهم التحضيري الأول، في إطار التجهيز للعمل المرتقب الذي سيعرض على الشاشات العربية بعنوان "الهيبة: الحصاد"، مع قدوم شهر رمضان 2019.

وتم الاجتماع الأول في مكتب شركة الإنتاج في العاصمة اللبنانية، بيروت، إذ ضم كلا من النجوم: تيم حسن، سيرين عبد النور، منى واصف، وكذلك المخرج سامر البرقاوي.

كما حضر الاجتماع النجم اللبناني، عبده شاهين، في إشارة إلى عودته في الموسم الثالث، على الرغم من مفارقته الحياة في نهاية الموسم الثاني من المسلسل.

وخلال الاطلاع على السيناريو بشكل جماعي، التقط النجوم صورا عدة وقاموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أبدت سيرين عبد النور حماسا واستعداد كبيرين للانخراط في الموسم القادم.

المصدر: صحيفة النهار + إنستغرام