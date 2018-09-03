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ضربة قاصمة لسعد لمجرد

الثقافة والفن

ضربة قاصمة لسعد لمجرد
Saad Lamjarred@facebook
سعد لمجرد
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رفع القائمون على حفل جوائز الموسيقى الإفريقية اسم، سعد لمجرد، من قائمة ترشيحات دورة هذا العام بعد تهمة الاغتصاب الثانية الموجهة له.

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وكان لمجرد من أبرز الأسماء ضمن ترشيحات الجائزة التي تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى إفريقيا، بعدما لاقت أغنيته الأخيرة "كازابلانكا" نجاحا واسعا، وحقق فيديو كليب الأغنية على قناة يوتيوب 62 مليون مشاهدة.

وعقب توجيه الاتهام إلى لمجرد رسميا باغتصاب فتاة فرنسية في مدينة سان تروبيه منذ أيام، في ثاني حادثة من نفس النوع يقع فيها بعد واقعة الاغتصاب الشهيرة التي سجن بسببها منذ عامين في باريس، يبدو رفع اسمه من قائمة الترشيحات بمثابة ضربة قاصمة لمشواره الفني اللامع.

المصدر: وكالات

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