الكشف عن مرشح بطولة الموسم القادم من "قيامة أرطغرل" (صورة)

بدأت الاستعدادت الفنية لتصوير الموسم القادم من مسلسل "قيامة أرطغرل"، الأكثر شعبية في تركيا وبعض البلدان العربية، والذي سيركز على حياة عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية.

وقامت شركة الإنتاج مؤخرا بعرض دور البطولة على النجم التركي، بوراك أوزجفيت، وذلك في الموسم القادم الذي سيحمل اسم "قيامة عثمان".

وبالرغم من ترحيب بوراك واستعداده المبدئي لقبول دور البطولة، إلا أن البعض شكك في إمكانية انخراطه في الموسم الخامس، إذ أن النجم متعاقد مع قناة "ستار" لتصوير عمل درامي آخر، وهي تعد قناة منافسة لـ "تي آر تي" التي ينتج لصالحها "قيامة أرطغرل".

وفي سياق متصل، من المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل، في شهر أيلول القادم، وستبدأ أحداثه الزمنية بعد عشر سنوات من نهاية الموسم الرابع، حيث يظهر عثمان بسن 10 سنوات.

You-Tube: Mohamad maghrapy

المصدر: صحيفة حرييت + يوتيوب