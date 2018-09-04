 
مباشر

الكشف عن مرشح بطولة الموسم القادم من "قيامة أرطغرل" (صورة)

الثقافة والفن

الكشف عن مرشح بطولة الموسم القادم من
You-Tube: life
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqh5

بدأت الاستعدادت الفنية لتصوير الموسم القادم من مسلسل "قيامة أرطغرل"، الأكثر شعبية في تركيا وبعض البلدان العربية، والذي سيركز على حياة عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية.

وقامت شركة الإنتاج مؤخرا بعرض دور البطولة على النجم التركي، بوراك أوزجفيت، وذلك في الموسم القادم الذي سيحمل اسم "قيامة عثمان".

وبالرغم من ترحيب بوراك واستعداده المبدئي لقبول دور البطولة، إلا أن البعض شكك في إمكانية انخراطه في الموسم الخامس، إذ أن النجم متعاقد مع قناة "ستار" لتصوير عمل درامي آخر، وهي تعد قناة منافسة لـ "تي آر تي" التي ينتج لصالحها "قيامة أرطغرل".

وفي سياق متصل، من المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل، في شهر أيلول القادم، وستبدأ أحداثه الزمنية بعد عشر سنوات من نهاية الموسم الرابع، حيث يظهر عثمان بسن 10 سنوات.

You-Tube: Mohamad maghrapy
النجم التركي، بوراك اوزجفيت.

المصدر: صحيفة حرييت + يوتيوب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا