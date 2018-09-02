أول فنان مصري يحقق مليار مشاهدة على اليوتيوب

تخطت القناة الرسمية للنجم تامر حسني على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حاجز المليار مشاهدة لتسجل رقما قياسيا هو الأول لفنان مصري.

كما تصدر الفنان المصري إيرادات أفلام عيد الأضحى بفيلمه "البدلة" بعائدات بلغت 30 مليون جنيه في 10 أيام.



وكتب تامر حسني، قصة فيلم "البدلة"، والسيناريو والحوار لأيمن بهجت قمر، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي.

المصدر: وكالات