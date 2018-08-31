وزارة الثقافة السورية تعلق على منع عرض مسرحية هشام حداد في دمشق

قررت وزارة الثقافة السورية منع عرض مسرحية "Laugh Story" اللبنانية في دمشق، من بطولة الإعلامي اللبناني هشام حداد، مع كل من طوني أبو جودة وبونيتا سعادة.

وأعربت الوزراة عن تعذّر عرض المسرحية في "وقتها المحدد"، إذ أتبعت القرار بمنشور مفصل على فيسبوك، بينت من خلاله أسباب منع العرض.

وفي السياق نفسه، تعجب محبي النجم طوني أبو جودة من قرار الشركة المنتجة بعدم السماح له بالمشاركة في المسرحية، وذلك على الرغم من موافقة السلطات السورية على اسمه بشكل شخصي، ضمن بقية نجوم المسرحية.

ويعتبر هشام حداد اليوم من أشهر إعلامي لبنان وربما العالم العربي، حيث يشتهر بأسلوبه الكوميدي الساخر في مناقشة كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه نجم مسرحي وتلفزيوني بارز.

المصدر: فيسبوك