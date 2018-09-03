كتب رقمية لركاب مترو أنفاق موسكو

من المزمع أن تظهر رفوف مكتبات الكترونية افتراضية، في جميع محطات وعربات مترو أنفاق موسكو نهاية العام الجاري.

جاء ذلك نقلا عن مصدر لوكالة "إنترفاكس" الروسية في بلدية موسكو، وأشار المصدر إلى أن ركاب المترو سيتمكنون من تحميل أي كتاب يرغبون فيه على هواتفهم الذكية أو على حواسيبهم اللوحية مجانا، ودون أي تكلفة إضافية.

ونوّه المصدر بأنه يكفي للمستخدم أن يصوّر شفرة "QR " بواسطة كاميرا الهاتف الذكي، من خلال التطبيق الخاص بقراءة هذه الشفرات، والدخول على الرابط المخصص لتحميل الكتاب، وتحميله بمنتهى السهولة.

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وقالت "إنترفاكس" أن أهالي موسكو وضيوفها يمكنهم الاطلاع على محتويات المكتبة الإلكترونية داخل مترو الأنفاق، الذي يحتفظ حاليا بما يزيد عن 100 ألف كتاب من درر الأعمال الكلاسيكية للكتاب الروس والعالميين بدءًا من ألكسندر بوشكين وانتهاءً بـ جاك لندن.

وعلاوة على ذلك فإن إدارة مترو الأنفاق في موسكو تقترح على ركابه خدمة تبادل الكتب "الورقية" مجانًا، بحيث يترك أي قارئ الكتاب الذي أتم قراءته على رف خاص، تحت عنوان "التواصل الحي".

المصدر:إنترفاكس