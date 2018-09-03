 
مباشر
عاجل
طهران تعلن عن وصول وزير خارجيتها إلى دمشق في زيارة لم يعلن عنها مسبقا

كتب رقمية لركاب مترو أنفاق موسكو

الثقافة والفن

كتب رقمية لركاب مترو أنفاق موسكو
Sputnik.by
الكتب في مترو الأنفاق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kq39

من المزمع أن تظهر رفوف مكتبات الكترونية افتراضية، في جميع محطات وعربات مترو أنفاق موسكو نهاية العام الجاري.

جاء ذلك نقلا عن مصدر لوكالة "إنترفاكس" الروسية في بلدية موسكو، وأشار المصدر إلى أن ركاب المترو سيتمكنون من تحميل أي كتاب يرغبون فيه على هواتفهم الذكية أو على حواسيبهم اللوحية مجانا، ودون أي تكلفة إضافية.

ونوّه المصدر بأنه يكفي للمستخدم أن يصوّر شفرة "QR " بواسطة كاميرا الهاتف الذكي، من خلال التطبيق الخاص بقراءة هذه الشفرات، والدخول على الرابط المخصص لتحميل الكتاب، وتحميله بمنتهى السهولة.

إقرأ المزيد
محطة مترو "بارك بوبيدي" (حديقة النصر) في موسكو ضيوف موسكو يختارون أجمل محطات مترو الأنفاق

وقالت "إنترفاكس" أن أهالي موسكو وضيوفها يمكنهم الاطلاع على محتويات المكتبة الإلكترونية داخل مترو الأنفاق، الذي يحتفظ حاليا بما يزيد عن 100 ألف كتاب من درر الأعمال الكلاسيكية للكتاب الروس والعالميين بدءًا من ألكسندر بوشكين وانتهاءً بـ جاك لندن.

وعلاوة على ذلك فإن إدارة مترو الأنفاق في موسكو تقترح على ركابه خدمة تبادل الكتب "الورقية" مجانًا، بحيث يترك أي قارئ الكتاب الذي أتم قراءته على رف خاص، تحت عنوان "التواصل الحي".

المصدر:إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا