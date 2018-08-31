بعد ياسر المصري.. حادث سير يخطف فنانا عربيا جديدا

توفي المطرب التونسي حسن الدهماني إثر حادث مرور، ليلة الجمعة، وهو في طريقه لإحياء حفلة غنائية بمدينة سليانة التونسية.

ونعت وزارة الثقافة التونسية الفنان حسن الدهماني، الذي وافته المنية وهو في طريقه لإحياء حفل غنائي، في إطار مهرجان التين بمدينة كسرى، عندما انقلبت السيارة التي تقله واثنين آخرين.

وقالت الوزارة في بيان لها: "توفي الدهماني وهو في طريقه إلى أداء واجب فني. توفي في حادث أليم وهو يستعد لإدخال السرور والبهجة إلى عائلات تونسية كانت تنتظره ليسمعها نغما وطربا وجمالا. فكان الموت أسبق".

ونعت مجموعة من الفنانين من تونس المطرب الراحل، حيث شارك الفنان صابر الرباعي في التعزية بنشر صورة جمعته بالدهماني في إحدى الحفلات.

وعلق الرباعي في إنستغرام قائلا: "حسرة كبيرة في فقدان فنان كبير وصديق خلوق في قيمة حسن الدهماني، أنعي نفسي والساحة الفنية التونسية والعائلة في رحيلك، ولا مرد لقضاء الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، رحمك الله أخي وصديقي وأسكنك جناته".

الفنان الكبير حسن الدهمانى فى ذمة الله .. إنا لله وإنا اليه راجعون .. الف رحمه على روحك يا ولد بلادى

الدايم الله #حسن_الدهماني#فنان_تونسpic.twitter.com/X6icmPdO0l — Latifa Al-Tunisia (@latisol) 30 августа 2018 г.

ونعت الفنانة لطيفة التونسية الراحل حسن الدهماني، بتغريدة لها على تويتر قالت فيها: "الفنان الكبير حسن الدهماني في ذمة الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. ألف رحمة على روحك يا ولد بلادي".

المصدر: وكالات