بعد ياسر المصري.. حادث سير يخطف فنانا عربيا جديدا

.. ‏حسرة كبيرة في فقدان فنان كبير وصديق خلوق في قيمة حسن الدهماني، أنعي نفسي و الساحة الفنية التونسية و العائلة في رحيلك ، و لا مرد لقضاء الله و إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحمك الله أخي وصديقي و أسكنك فراديس جنانه .

