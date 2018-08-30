سلمى حايك عروسا للمرة الثانية! (صور)

فاجأ زوج الممثلة العالمية، سلمى حايك، خلال عطلة عائلية في جزيرة الـ "بورا بورا" بتنظيم حفل زفاف لهما، استرجع من خلاله ذكريات زفافهما الأول.

وتزوجت حايك من رجل الأعمال الفرنسي، فرنسوا أونري بينو، عام 2009، وهو الذي قام بتنظيم زفاف آخر مفاجئ، تبادل الزوجان خلاله مراسم الزفاف الأول، بعد مضي عقد كامل من الزمن.

كما انتشرت صور الزفاف الثاني على حساب النجمة على انستغرام، إذ ظهرت مرتدية فستانا أحمر أنيقا، في حين كانت ممسكة بباقة ورود بيضاء.

وتعد حايك ممثلة أمريكية من الطراز الأول، وهي تنحدر من أصول لبنانية ومكسيكية على حد سواء. وكان آخر أفلام النجمة العالمية، "Tale of Tales" و "The Hitman Boduguard".

المصدر: Daily Mail + Instagram