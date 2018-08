أول ظهور لسعد المجرد عقب إطلاق سراحه من سجون فرنسا! (فيديو)

أول ظهور ل #سعد_المجرد بعد اطلاق سراحه ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° #الدار_البيضاء #مشاهير_العراق#مشاهير_العرب #مشاهير_مصر#مشاهير_الخليج #مشاهير_المغرب#موضة#لايك #اكسبلور#اكسبلور_فولو#iraq #العراق#بغداد#دبي#الكويت

A post shared by مجلة الدار البيضاء/ casablanca (@star_casablanca) on Aug 28, 2018 at 4:19pm PDT