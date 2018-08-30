أول ظهور لسعد المجرد عقب إطلاق سراحه من سجون فرنسا! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد، يظهر فيه الفنان المغربي، سعد المجرد، بين العشرات من محبيه في باريس، وذلك في أول ظهور علني بعيد خروجه من السجن، نتيجة لاتهامه باغتصاب فتاة في مدينة باريس.

ويصور الفيديو مدى فرحة وسعادة جمهور النجم بخروجه من السجن، إذ التفوا حوله في إحدى شوراع باريس وأخذ يلتقطون الصور معه.

كما وجب التنويه إلى أن النجم المغربي قد خرج بكفالة مالية، وهو اليوم يخضع لرقابة أمنية، إذ من غير المسموح له مغادرة فرنسا، حتى اللحظة.

وجرى اعتقال المجرد مؤخرا ووضعه تحت الحراسة النظرية عقب تلقي النيابة العامة الفرنسية بلاغ من فتاة، ادعت فيه أن النجم قد اعتدى عليها جنسيا.

المصدر: صحيفة النهار + إنستغرام