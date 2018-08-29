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السعودية: تسليم الترخيص الرابع لسينما "لوكس" للترفيه

الثقافة والفن

السعودية: تسليم الترخيص الرابع لسينما
Reuters Reem Baeshen
أحد دور السينما في السعودية - أرشيف
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سلم وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، الرخصة التشغيلية الرابعة لـلسينما لـشركة "لوكس للترفيه" بالتحالف مع "الحكير" للسياحة والتنمية، وسينابوليس العالمية، ومجموعة "الطائر".

وتسعى التحالفات المذكورة إلى إنشاء 300 شاشة عرض بمواقع متعددة في 15 مدينة ومحافظة خلال خمس سنوات.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الذي يترأسه العواد، في ديسمبر عام 2017، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور العرض بهدف دعم القطاع السينمائي، ولتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة تماشيا مع رؤية "المملكة - 2030".

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المصدر: الرياض

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