السعودية: تسليم الترخيص الرابع لسينما "لوكس" للترفيه

سلم وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، الرخصة التشغيلية الرابعة لـلسينما لـشركة "لوكس للترفيه" بالتحالف مع "الحكير" للسياحة والتنمية، وسينابوليس العالمية، ومجموعة "الطائر".

وتسعى التحالفات المذكورة إلى إنشاء 300 شاشة عرض بمواقع متعددة في 15 مدينة ومحافظة خلال خمس سنوات.

وزير الإعلام يسلم الرخصة السينمائية الرابعة لـ «لوكس للترفيه»https://t.co/hRaG8A9Gbgpic.twitter.com/nrPDE3D884 — جريدة الرياض (@AlRiyadh) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الذي يترأسه العواد، في ديسمبر عام 2017، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور العرض بهدف دعم القطاع السينمائي، ولتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة تماشيا مع رؤية "المملكة - 2030".

إقرأ المزيد

المصدر: الرياض