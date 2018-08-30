حرمان الألمان من رؤية أردوغان الذهبي

أفادت صحيفة " Der Tagesspiegel" الألمانية أن تمثال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المصنوع من الذهب قد تم تحميله في سيارة الشرطة، ونقله من وسط مدينة فيسبادن الألمانية.

وقد نصب التمثال البالغ ارتفاعه 4 أمتار لأردوغان بيده اليمنى ممدودة إلى الأمام، يوم 27 أغسطس الجاري، في إطار بينالي فيسبادن للفن المعاصر "Wiesbaden Biennale "، الذي أقيم هذا العام تحت شعار "الأخبار الفاسدة".

وقالت الصحيفة إن وجهة نظر النحات كانت تقصد نصب عمل فني مستفز، لكن السلطات لم تدرك ذلك أثناء نصب التمثال، على الرغم من أنها كانت على علم بنصبه.

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وقالت وكالة "أسوشيتد بريس" إنه تم التنسيق في نصب التمثال، دون أن يذكر اسم السياسي الذي سيمثله، ثم أعلنت السلطات أنها اتخذت قرارًا بنقل التمثال وتفكيكه، تفاديًا لنزاع، يمكن أن يشتعل بين أنصار الزعيم التركي وخصومه.

يذكر أن رجب أردوغان كان قد حصل خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في تركيا يونيو الماضي على تأييد ثلثي مواطنيه الأتراك المقيمين في ألمانيا، وهو ما يزيد عن نسبة الناخبين المؤيدين له في تركيا.

المصدر: لينتا. رو