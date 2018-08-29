إخلاء سبيل سعد لمجرد بشروط!

تم إخلاء سبيل المغني المغربي، سعد لمجرد، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا أوالاقتراب من المشتكية عليه، فضلا عن تسليم جوازه للسلطات المختصة ودفع قيمة كفالة مالية.

إقرأ المزيد

ومثل لمجرد أمس الثلاثاء أمام قاضي الحريات والاحتجاز، الذي قرر إخلاء سبيله، ووضعه تحت المراقبة القضائية، في الوقت الذي طالبت النيابة العامة بإيداعه الحبس الاحتياطي بالنظر إلى سوابقه في قضايا أخرى متعلقة بالاغتصاب.

النجم الغنائي البالغ من العمر 33 عاما، أوقف على ذمة التحقيق منذ يوم الأحد بشبهة ارتكاب "أفعال ينطبق عليها توصيف الاغتصاب"، إثر شكوى تقدمت بها ضده شابة.

وكان القضاء الفرنسي قد وجه تهمة الاغتصاب إلى لمجرد، بناء على شكوى تقدمت بها ضده شابة تبلغ من العمر 29 عاما تقول إنه اعتدى عليها، ليلة السبت، بمدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية.

المصدر: وكالات