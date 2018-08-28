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منى زكي في لجنة الأفلام الروائية في مهرجان الجونة

الثقافة والفن

منى زكي في لجنة الأفلام الروائية في مهرجان الجونة
You-Tube: dmc
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قامت إدارة مهرجان الجونة السينمائي القادم، باختيار النجمة المصرية، منى زكي، لكي تشارك كعضو في لجنة التحكيم الخاصة بالأفلام الروائية الطويلة.

وتشارك زكي في اللجنة إلى جانب كل من النجم العالمي علي سليمان، والمخرج المغربي أحمد المعنوني، ومدير مهرجان برلين السينمائي الدولي، كارلو شاتوبريان، وكذلك المنتج الكرواتي سيدومير كولار.

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كما يتنافس في المهرجان السينمائي القادم (20-28 سبتمبر)، 15 فيلما روائيا طويلا و12 فيلما وثائقيا و22 فيلما قصيرا. كما سيقوم المهرجان بعرض  قرابة 24 فيلما عالميا من خارج المسابقة.

وفي سياق متصل، يمكن أن تشارك منى ذكي في الفيلم المرتقب، "ترانيم ابليس"، إلى جانب النجوم: أحمد السقا ومصطفى شعبان وخالد النبوي، الذي سيبدأ تصويره في الأسابيع القليلة القادمة.

المصدر: اليوم السابع

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