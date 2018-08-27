الكشف عن هوية عروس محمد عادل إمام (فيديو)

زار النجم المصري محمد إمام، نجل الأسطورة عادل إمام، الساحل الشمالي لمصر في استعدادات أخيرة لحفل زفافه المتوقع في نهاية الأسبوع الجاري، كما أعلن لأول مرة عن هوية عروسه.

وخلال حلقة من برنامج "MBC Trending"، كشف محمد إمام عن عقد قرانه الأسبوع الماضي بسرية تامة، إذ نشر آية قرآنية مع حدوث ذلك، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام.

كذلك، كشف البرنامج عن هوية العروس، وهي نفسها خطيبته السابقة، نوران طلعت، التي تبلغ من العمر 29 عاما، مع العلم أن إمام ارتبط بطلعت لأول مرة في عام 2015، إلا أن زفافهما ألغي حينها لأسباب بقيت مجهولة.

ويبدو أن الحبيبين لم يتمكنا من تخطي العلاقة خلال السنوات الـ3 الماضية، لذا قام إمام بالارتباط مجددا بطلعت.

ومن المقرر إقامة حفل الزفاف في فيلا النجم عادل إمام على الساحل الشمالي، وسيقتصر الحفل على العائلات والمقربين من الأصدقاء.

المصدر: صحيفة النهار + يوتيوب