شاهد.. إليسا تتجاوز أزمتها وتبحر في مياه اليونان

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، جمهورها بصور لها خلال قضائها إجازتها الصيفية، في جزيرة "كريت" باليونان.

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وظهرت إليسا خلال الصور التي نشرتها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهي تستجم تحت أشعة الشمس مستمتعة بوقتها على البحر، وسط المناظر الطبيعية الخلابة.

كما رافقها في الرحلة عدد من أصدقائها، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وطرحت إليسا مؤخرا كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، وجسدت من خلاله معاناتها مع مرض سرطان الثدي، الذي لم تعلن إصابتها به إلا من خلال الكليب.​

واختصرت النجمة كل الظروف التي مرت بها بسبب مرضها، بـ7 دقائق رفعت من خلالها صوتها وحزنها، وأبكت آلاف المشاهدين.

واستعانت بمقطع صوتي حقيقي لها، يروي تفاصيل مرضها وهي تبكي، وفيديوهات تصور خضوعها لجلسات العلاج الكيميائي.

FARNIENTE Публикация от Elissa (@elissazkh) 26 Авг 2018 в 5:07 PDT

المصدر: RT