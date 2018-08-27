كيف ردّ تيم حسن وزوجته على مروجي الإشاعات حولهما؟

رد تيم حسن ووفاء الكيلاني على إعلامي لبناني قال: "زوجها مش فاضي لها"، بنشر صور حميمة تجمعهما معا في أبهى وأحلى طلّة.

وأثارت تسريبات كثيرة حول الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، وزوجها الممثل السوري، تيم حسن، وكانت آخرها إجهاض جنينها، ضجة وصخبا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن الإعلامي اللبناني، إيلي باسيل، في بث مباشر عبر موقع "انستغرام" أن الكيلاني قامت بعملية إجهاض جنينها، وأن زوجها "مش فاضي لها"، وذلك لكونه مشغولا بمحاربة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

لكن الممثل تيم حسن استطاع في أقل من ساعة، أن يشعل مواقع التواصل الاجتماعي، ويحصد تفاعل جمهوره ومتابعي زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، من خلال نشر صورة أخرى تجمعهما من جلسة التصوير نفسها، التي كشفت عن أول صورة للكيلاني وحازت بدورها على ردود أفعال، مشيدة بالثنائي الجميل الذي يشكلانه.

وهنا جاء الرد منهما، حيث قاما بنشر صورة مشتركة حميمة تجمعهما مع بعضهما البعض، ردا على الإشاعات والتسريبات الأخيرة.

وظهر نجم "الهيبة" هذه المرة محدقا بالكاميرا، ومحتضنا الكيلاني، وتوجه إلى جمهوره بالقول: "الله يسعد أيامكم"، فيما أظهرت الكيلاني ابتسامة خجولة أكملت المشهد الرومانسي الذي اختصرته الصورة.

يذكر أن تيم يستعد لتصوير "الهيبة 3"، وقد وقع الاختيار على النجمة اللبنانية سيرين عبد النور لمشاركته البطولة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي