 
مباشر
عاجل
ترامب: طلبت من بومبيو إلغاء زيارته إلى كوريا الشمالية بسبب عدم تحقيق تقدم في قضية نزع السلاح النووي

نادين نجيم تصرح حول أزمة مفاجئة حلت بعائلتها! (صورة)

الثقافة والفن

نادين نجيم تصرح حول أزمة مفاجئة حلت بعائلتها! (صورة)
You-Tube: mtvlebanon
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kozo

كشفت الممثلة نادين نجيم عن تعرض والدها لوعكة صحية مفاجئة، إذ نشرت مقولة على حسابها عبر إنستغرام، تعود للكاتب الأمريكي، كلارنس كيلاند.

وتضمنت المقولة التي نشرتها النجمة: "لم يعلمني والدي كيف أعيش، بل عاش وجعلني أشاهده كيف يعيش"، كما أتبعت التعليق قائلة: "الله يحميك يا أبي".

كما قامت النجمة بنشر صورة مثيرة للجدل عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام، حيث ظهرت فيها وهي متعبة، وأتبعتها بتعليق طمأنت جمهورها فيه بأنها بخير، بعد اعتقاد البعض أنها مريضة.

يذكر أن النجمة اللبنانية أكدت مؤخرا الأنباء الواردة عن مشاركتها في مسلسل "خمسة ونص" إلى جانب النجم السوري، قصي خولي، وذلك في شهر رمضان القادم.

المصدر: صحيفة النهار + إنستغرام

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الشباب العاطل.. هل الحل في الهجرة؟