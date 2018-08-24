نادين نجيم تصرح حول أزمة مفاجئة حلت بعائلتها! (صورة)

كشفت الممثلة نادين نجيم عن تعرض والدها لوعكة صحية مفاجئة، إذ نشرت مقولة على حسابها عبر إنستغرام، تعود للكاتب الأمريكي، كلارنس كيلاند.

وتضمنت المقولة التي نشرتها النجمة: "لم يعلمني والدي كيف أعيش، بل عاش وجعلني أشاهده كيف يعيش"، كما أتبعت التعليق قائلة: "الله يحميك يا أبي".

كما قامت النجمة بنشر صورة مثيرة للجدل عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام، حيث ظهرت فيها وهي متعبة، وأتبعتها بتعليق طمأنت جمهورها فيه بأنها بخير، بعد اعتقاد البعض أنها مريضة.

يذكر أن النجمة اللبنانية أكدت مؤخرا الأنباء الواردة عن مشاركتها في مسلسل "خمسة ونص" إلى جانب النجم السوري، قصي خولي، وذلك في شهر رمضان القادم.

المصدر: صحيفة النهار + إنستغرام