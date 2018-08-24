روسي يفوز بـ"يوروفيجين الكلاسيكية" في اسكتلندا!

فاز عازف البيانو الروسي ذو الـ16 عاما، إيفان بيسونوف، بالدورة الـ19 لمسابقة "يوروفيجن للشباب الموسيقيين 2018" المقامة حاليا في إدنبره.

وتم اختيار الفائز عقب التصفية النهائية لـ"Eurovision young Musicians" التي جرت، يوم الخميس 23 أغسطس الجاري، وكان من بين لجنة التحكيم في المسابقة المؤلف الموسيقي الاسكتلندي، جيمس ماكميلان، وقائدة الأوركسترا الأمريكية، مارين ألسوب.

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وعزف بيسونوف في التصفية النهائية للمسابقة كونشيرتو المؤلف الروسي بيوتر تشايكوفسكي (1840-1893) للبيانو والأوركسترا رقم 1 في سلم سي بيمول الصغير، مصنف 23.

وتقام مسابقة "يوروفيجن للشباب الموسيقيين" مرة كل عامين، بمبادرة من اتحاد البث الأوروبي. ويشارك فيها متسابقون يمثلون 56 بلدا من أوروبا. ولهذه المسابقة العديد من الشركاء في أمريكا وآسيا وإفريقيا وأستراليا.

ويعيش بيسونوف في مدينة بطرسبورغ الروسية، وبدأ عزف البيانو منذ كان في السادسة من عمره، وحصل أثناء دراسته للبيانو على العديد من الجوائز في مسابقات روسية ودولية. كما عزف مع كبرى الفرق الموسيقية في روسيا، من بينها أوركسترا أكابيلا السيمفوني الأكاديمي الحكومي في بطرسبورغ والأوركسترا السيمفوني لجمهورية تترستان، وعزف كصوليست بمصاحبة أشهر القادة العالميين مثل فاليري غيرغييف وألكسندر سلادكوفسكي.

المصدر: وكالات