"الحاجة" تدفع ويل سميث لبيع المياه في متجر! (فيديو)

"اضطر" ممثل هوليوود الشهير، ويل سميث، للعمل كاستشاري مبيعات في سوبر ماركت في نوتنغهامشير ببريطانيا لمساعدة ابنه.

وظهر ويل سميث في متجر نوتنغهامشير يروج لعبوات مياه من ماركة "JUST Water" التي أطلقها ابنه، في بادرة من الممثل الشهير لدعم فكرة ابنه في عمله الجديد.

إقرأ المزيد

ولم يلحظ زبائن المتجر مباشرة أن ويل سميث نفسه يروج لعبوات المياه، لأنه كان يرتدي زي موظفي المتجر مع شارة على صدره تحمل اسمه وصفته في العمل.

ووفقا لموقع "Nottinghampost"، فقد دهش زوار وزبائن المتجر المذكور لدى تعرفهم على الممثل الهوليوودي وهو يحمل عبوة مياه "JUST Water"، ويقدمها لهم كمنتج جديد يستحق الشراء ويشرح لهم مواصفات المياه المعبأة في هذه عبوات من البلاستيك المعاد تدويره.

ويذكر الموقع أن العلامة التجارية الجديدة "JUST Water"، هي ملك لنجم هوليوود ويل سميث، الذي أعجب بفكرة ابنه، جادين سميث، في الترويج للمنتج بهذه الطريقة. وقال سميث:

"مارس جادين في طفولته رياضة التزلج على الأمواج وكان يرى الكثير من الزجاجات البلاستيكية التي تلوث المياه، وأراد أن يفعل شيئا ما لإنقاذ الطبيعة وهكذا ظهرت فكرة إنشاء JUST Water".

المصدر: لايف. رو