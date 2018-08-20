عازف بيانو روسي يصل إلى التصفية النهائية في يوروفيجن

تمكن عازف البيانو الروسي، إيفان بيسونوف، من العبور إلى التصفية النهائية في مسابقة "يوروفيجن للشباب الموسيقيين 2018" Eurovision young Musicians المقامة حاليا في إدنبره.

واشترك في دورة هذا العام متسابقون من 18 دولة أوروبية، حيث يمثل بيسونوف روسيا التي لم تشارك في هذه المسابقة طوال الـ8 سنوات الماضية، وقد اختير بيسونوف عقب فوزه في مسابقة "الطائر الأزرق" للمواهب الواعدة على مستوى روسيا.

وعزف بيسونوف في تلك التصفية أمام الحكام من أعمال المؤلفين الروسيَين سيرغي رخمانينوف (1873-1943)، وسيرغي بروكوفييف (1891-1953)، والمؤلف البولندي فريدريك شوبان (1810-1849) وكذلك أحد أعمال المؤلفين الاسكتلنديين.

ونال إيفان بيسونوف استحسان الجمهور ولجنة التحكيم، وتمكن من العبور إلى التصفية النهائية في المسابقة التي سوف يعزف خلالها، الخميس القادم 23 أغسطس، بقية برنامجه الموسيقي.

المصدر: روسيا 1