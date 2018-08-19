بالصور.. أصغر مليارديرة في العالم تغير مظهرها

نشرت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال كايلي جينر أخت كيم كاردشيان، وأصغر مليارديرة في العالم صورا لها في تطبيق "إنستغرام" أمس السبت، تظهرها بلون شعر أشقر فاتح.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 17, 2018 at 10:39pm PDT

وتفاعل معجبو جينر بغبطة إزاء مظهرها الخارجي الجديد، وكتبت إحدى متابعاتها: "أنا مبهورة جدا بهذا المظهر"، وعلقت أخرى: "أنصحك أن تبقي شقراء"، واتفقت ثالثة مع السابقتين قائلة: "جمال لا يصدق".

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 17, 2018 at 10:38pm PDT

وقالت صحيفة "فوربس"على موقعها في 11 يوليو، إن جينر التي ستبلغ الـ 21 عاما في أغسطس 2018 ستصبح أصغر مليارديرة في العالم ممن يجمعون ثرواتهم بأنفسهم وليس عن طريق الميراث، مشيرة إلى أن الفتاة تملك منذ 2016 ماركة تجارية خاصة بها لأدوات التجميل، وبلغت ثروتها حينذاك 900 مليون دولار.

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 17, 2018 at 10:39pm PDT

وفي مايو الماضي صبغت كيم كاردشيان شعرها، احتفالا بالذكرى السنوية الرابعة لزواجها من مغني الراب كاني ويست، ونشرت مقطع فيديو حينئذ بمظهرها الجديد أيضا على إنستغرام، وقالت كاردشيان (37 عاما) في الفيديو "مرة أخرى أصبحت شقراء. اللون الأشقر الفاتح هو لوني المفضل وقد صبغت شعري بهذا اليوم احتفاءً بذكرى زواجي".

المصدر: "نوفوستي"