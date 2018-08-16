في عيد ميلادها.. كم أصبح عمر النجمة العالمية مادونا؟

تبلغ النجمة العالمية، مادونا، العام الـ60 من العمر، اليوم الخميس، حيث حققت إنجازات فريدة خلال مسيرتها الفنية الطويلة التي فاقت 35 عاما.

وتمكنت مادونا من دخول كتاب غينيس للأرقام القياسية في عام 2006، وذلك بعد تخطي مجموع مبيعات ألبوماتها الغنائية 300 مليون نسخة، منذ إطلاق أول ألبوماتها العالمية في عام 1983. وبالتالي، صنفت مادونا حسب غينيس كأكثر فنانة باعت نسخا غنائية عبر التاريخ.

كما أن مادونا تصنف اليوم كأثرى فنانة غنائية في الولايات المتحدة وربما في العالم أجمع، حيث قدرت مجلة فوربس الأمريكية ثروتها بـ580 مليون دولار. ومع تحقيقها لهذه الثروة الطائلة، تتفوق على "سيلين ديون" بفارق مالي كبير، والتي أتت في المركز الثاني بـ200 مليون دولار.

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وفي الحديث عن شعبية ألبوماتها، تصدر 12 منها المبيعات الدولية لحظة إطلاقها. وبالتالي، لم يتفوق عليها في مستوى الشعبية عبر تاريخ الفن والغناء سوى اثنين، هما: "إلفيس بريسلي" و"ذا بيتلز".

وفي سياق متصل، حازت مادونا أعلى نسبة لطلبات البحث على شبكة الإنترنت، وخاصة على محرك البحث غوغل، وذلك مع بداية انتشار الإنترنت بكثافة حول العالم، في عام 2010.

المصدر: BBC News