مايا دياب: اعتذرت عن دور البطولة في مسلسل "تانغو"

صرحت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، لأول مرة، بأن شركة "إيغل فيلمز" عرضت عليها لعب دور البطولة في مسلسل "تانغو"، وبالأخص دور الشابة فرح.

وأضافت دياب أنها اعتذرت عن العمل الدرامي "لضيق وقتها، وليس لأي سبب آخر". وفي الوقت نفسه، أكدت أنها أجرت اتصالات مع مخرج العمل، رامي حنا، بغرض التنسيق بين جدولها ومواعيد التصوير، إلا أن الأمر لم ينجح.

كما أكدت النجمة عن رغبتها بالتعاون مع المخرج والشركة المنتجة في المستقبل القريب، وقد يحدث ذلك في الموسم القادم من "تانغو".

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وعن النجم السوري، باسل خياط، صرحت دياب قائلة: "لا يستهان أبدا بموهبة باسل ولا بشخصيته وشكله إلى جانبي".

وحاز مسلسل "تانغو" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، على إعجاب الملايين حول العالم العربي، ولعب دور البطولة فيه، باسل خياط، بجانب عدد من النجوم العرب البارزين.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية