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ريتشارد غير يصبح أبا للمرة الثانية في عامه الـ69!

الثقافة والفن

ريتشارد غير يصبح أبا للمرة الثانية في عامه الـ69!
Reuters Mario Anzuoni
ريتشارد غير
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ذكر موقع "ABC.es" أن ألكساندرا سيلفا، زوجة الممثل الشهير، ريتشارد غير، تنتظر مولودا جديدا.

وأشار الموقع إلى أن الممثل المعروف كان على علاقة مع سيلفا لـ4 سنوات، وتكللت تلك العلاقة بالزواج في أبريل الفائت، والآن سيصبح ريتشارد أبا في عمر 69 عاما.

Reuters Ammar Awad
ريتشارد غير وزوجته ألكساندرا سيلفا
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ولد ريتشارد غير في أغسطس 1949، وبدأ مسيرته الفنية بالعزف على بعض الأدوات الموسيقية، ليتخرج بعدها في كلية "North Syracuse Central" في 1967. وعام 1975، بدأ بتمثيل بعض الأدوار الثانوية في الأفلام، لكن نجوميته بدأت تسطع بعد دور البطولة الذي أداه في فيلم "American Gigolo" عام 1980.

ويعتبر زواج الفنان من ألكساندرا سيلفا، الثالث له، فقد كان متزوجا سابقا من الفنانة، سيندي كروفورد، والممثلة وعارضة الأزياء، كاري لويل ولديه منها ابن عمره 18 عاما.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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