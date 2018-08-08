"سوبر غيرل" تلتحق بـ "سوبر مان" في عمل هوليوودي مرتقب!

تعمل اليوم شركتا "Warner Bros" و"DC"، على إنتاج فيلم هوليوودي جديد، تلعب بطولته شخصية تسمى "سوبر غيرل"، تتمتع بالزي والقدرات الخارقة نفسها التي امتلكها "سوبر مان".

ويقوم بكتابة قصة وسيناريو الفيلم، الكاتب العالمي، أورين أوزيل، وستكون أحداثه امتدادا للسلسلة التاريخية الشهيرة، "سوبر مان".

وسيتم اقتباس الشخصية البطولية الجديدة من المسلسل التلفزيوني الشهير، "Supergirl"، وهو أيضا من إنتاج شركة "Warner Bros"، ولعبت دور البطولة فيه، النجمة الأمريكية، ميليسا بينويست.

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وفي السياق نفسه، لم تؤكد الشركتان المنتجتان بعد، فيما إذا كان "سوبر مان" سيظهر إلى جانب "سوبر غيرل" في العمل السينمائي القادم.

كما يرى مراقبون أن الأرباح المتواضعة لأفلام سوبرمان الأخيرة، بالمقارنة مع ميزانيات الإنتاج المرصودة، كانت هي السبب الرئيس الذي دفع بـ"Warner Bros" إلى إدخال شخصية جديدة ومحورية إلى جانب "سوبر مان" التقليدي.

وللتذكير، فقد ظهرت شخصية "سوبر مان" مؤخرا في ثلاثة أفلام سينمائية عالمية، وهي: "Man of Steel" ،"Batman V Superman" ،"Justice League".

المصدر: Forbes