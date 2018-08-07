قريبا.. البابا فرانسيس يغدو نجما سينمائيا (فيديو)

يقوم مخرج ألماني شهير بإخراج فيلم وثائقي عن حياة ورحلات البابا فرانسيس، حيث وافق الفاتيكان رسميا على طلب إنتاج الفيلم وعرضه على الشاشة الكبيرة.

ويشتهر المخرج العالمي، ويم ويندرز، بأعمال ذهبية على مدى 50 عاما من مهنته، جمعته مع نجوم كبار، مثل: ميل غيبسون وأليسيا فيكاندر.

كما يحمل الفيلم الجديد اسم "Pope Francis: A Man of His Word"، ويتكون من مجموعة من المقابلات والمواقف المميزة التي تخللت سفريات البابا حول العالم.

ويعتبر خبراء أن الفيلم القادم سيكون مختلفا عن باقي الأفلام التي تتناول شخصيات دولية بارزة، إذ يظهر لأول مرة قناعات البابا وإيمانه بشكل سينمائي، وكذلك رغبته المتواضعة في الحديث والتواصل مع كافة سكان الأرض.

وأضاف الخبراء أن موافقة البابا شخصيا على العمل السينمائي، لا تنبثق فقط من شهرة ومهنية المخرج ويندرز، بل أيضا من حبه ورغبته في التواصل والحوار مع الجميع حول العالم.

المصدر: BBC News + YouTube