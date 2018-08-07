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لماذا انتقلت جينيفر أنيستون إلى الملاكمة؟

الثقافة والفن

لماذا انتقلت جينيفر أنيستون إلى الملاكمة؟
AdMedia-© AdMedia
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كشفت ممثلة سلسلة "الأصدقاء" الشهيرة، جينيفر أنيستون، سر انتقالها لممارسة رياضة الملاكمة في الآونة الأخرة.

وصرحت الممثلة أنيستون، في مقابلة مع مجلة "InStyle"، بسر رشاقتها ومحافظتها على لياقتها البدنية، وقالت إنها تفضل الآن ممارسة الملاكمة.

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وقالت أنيستون: "لقد اكتشفت لنفسي الملاكمة في العام الفائت، ووقعت في حبها ببساطة. أنا لم أمارس أي رياضة من قبل سوى اليوغا".

وأشارت الممثلة إلى أن الملاكمة تجذبها لأنها تحثها على ضرورة التفكير (بالعقل) وليس مجرد ممارسة الجري أو تشغيل الدواسات في الرياضات الأخرى.

وأكدت أنيستون أن "الملاكمة هي طريقة رائعة للتخلص من العدوانية، فأنت تتخلص ذهنيا من كل أمر مثير للاشمئزاز قد تشاهده عيناك وتسمعه أذناك كل يوم. كما أن الملاكمة تتيح لك مساحة للتخيل عندما تتصور شخصا معينا وأنت توجه اللكمات له".

المصدر: لينتا. رو

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