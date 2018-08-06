ديمي لوفاتو: أشكر ربي على بقائي على قيد الحياة!

أعربت النجمة العالمية، ديمي لوفاتو، عن امتنانها وشكرها لربها لأنها ما تزال على قيد الحياة، عقب تناولها جرعة زائدة من المخدرات، أدخلتها في حالة صحية حرجة جدا.

وإثر الحادثة، أسعفت النجمة إلى المستشفى التي مكثت فيه لمدة أسبوعين كاملين، إلى أن تمكن الأطباء من إنقاذها بأعجوبة من الموت.

وبعد تعافيها جزئيا، عبرت النجمة الأمريكية عن امتنانها الكبير للدعم الذي حظيت به من محبيها ومعجبيها حول العالم، كما أكدت أنها بحاجة إلى وقت للتعافي والشفاء التام من خطر المخدرات.

وكان من المقرر أن تقيم لوفاتو حفلا كبيرا في "أتلانتك سيتي"، إلا أنه ألغي إثر دخولها المفاجئ للمستشفى، حيث أكدت النجمة أنها لن تظهر علنا في أي وقت قريب.

وقبل أسابيع من الحادثة، أطلقت النجمة العالمية أغنية جديدة بعنوان "Super"، لمحت فيها إلى عودتها مرة ثانية لإدمان المخدرات واعتذرت لوالديها عن ذلك.

A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Aug 5, 2018 at 1:53pm PDT

المصدر: AFP + Instagram