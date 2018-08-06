شاهد.. عزيزة جلال تظهر بعد 33 عاما من الاعتزال!

انتشرت صور جديدة للفنانة المغربية عزيزة جلال التي اشتهرت بأغنيتها "مستنياك" في العالم العربي في ثمانينيات القرن العشرين.

وظهرت الصور الحديثة للفنانة، عزيزة جلال، التي اعتزلت الفن وهي في قمة تألقها الفني وحضورها المميز، في الحفل الذي أقامته سفارة المغرب في المملكة العربية السعودية بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش، وحضرته شخصيات مغربية وسعودية بارزة.

واعتزلت الفنانة المغربية عزيزة جلال، من مواليد مدينة مكناس عام 1958، في عام 1985، وتوقفت عن الغناء بعد زواجها برجل أعمال سعودي وتفرغها للحياة العائلية معه في مدينة الطائف. ورغم أنها لم تغن إلا عددا محدودا من الأغاني، إلا أنها اشتهرت كثيرا ولا يزال عشاق الطرب العربي الأصيل يرددون أغانيها إلى يومنا هذا.

المصدر: وكالات