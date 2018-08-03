سعد لمجرد يكسر عداد المشاهدات بأغنية فرنسية!

طرح الفنان المغربي سعد لمجرد أغنيته الجديدة "كازابلانكا"، والتي تصدرت قائمة مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة في المغرب وفرنسا بأزيد من عشرة ملايين مشاهدة في ثلاثة أيام.

وأشعل "لمجرد" مواقع التواصل الاجتماعي بأغنيته الصيفية الجديدة، التّي اختار أداءها باللغة الفرنسية لأول مرة في مسيرته، التّي كتبتها مغنية البوب الفرنسية ليسلي يورغوين والموسيقي لدي جي كور.

وكان القضاء الفرنسي سمح للفنان المغربي سعد لمجرد بقضاء شهر رمضان في المغرب، ومنحه الحرية التامة في طرح أعمال فنية، شريطة التزام لمجرد بوضع أساور إلكترونية، والتزامه بعدم مغادرة منزله في ساعات يحددها القاضي؛ وفي حال خروجه تعطي الأساور إشارة للشرطة.

المصدر: hespress