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فنان جنوب أفريقي يرسم العالم كما يراه ذوو قصر النظر

الثقافة والفن

فنان جنوب أفريقي يرسم العالم كما يراه ذوو قصر النظر
philipbarlow @instagram.com
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تتميز لوحات الفنان فيليب بارلوو من جنوب إفريقيا بأسلوب خاص، حيث يرسم مشاهد عادية للعالم المحيط بالمرء، ولكن كما يراها ذوو قصر النظر.

وعندما يرسم الفنان أشخاصا أو مباني أو شوارع مضيئة أو مشاهد طبيعية، تكون غير واضحة الملامح وكأن المشاهد ينظر إليها من خلال زجاج مبلل.

وفي فن التصوير الفوتوغرافي يطلق على هذه المؤثرات البصرية مصطلح "bokeh"، معناه "غامض" و"غير واضح" باللغة اليابانية.

ويقول الفنان فيليب بارلوو الذي يعيش في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا إن "تشكيلته للمشاهد المرئية تعد مجرد آلية يدرس من خلالها مجالا له طبيعة مختلفة، أي مشهد غير عادي، حيث يبدو أن الحدود بين الفضاءين الفيزيائي والروحاني تختفي".

a little wip, oil on canvas #seascape

Публикация от philipbarlow (@philipbarlow)

ومع ذلك، يسعى الفنان إلى أن تكون المشاهد التي يرسمها واقعية ومعروفة للجميع.

My favourite piece from the show with the new owner

Публикация от philipbarlow (@philipbarlow)

وينشر فيليب بارلوو صور للوحاته على موقعه وحسابه على "إنستغرام".

المصدر: RT، وكالات

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