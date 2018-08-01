لقاء بين الفنانة اليسا والنجم العالمي ميسي (صورة)

نشرت الفنانة اللبنانية، اليسا، صورة جديدة لها على موقع تويتر، تظهر فيها برفقة نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

والتقطت اليسا الصورة أثناء حضورها حفل زفاف صديقتها اللبنانية، دانييلا سمعان، التي عُقد قرانها على نجم الكرة الإسباني، سيسك فابريغاس.

وأتبعت النجمة اللبنانية الصورة التي جمعتها مع ميسي، بتعليق قالت فيه: "وصباح الخير".

وحظيت الصورة بإعجاب وتفاعل كبيرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأقيم حفل زفاف سمعان وفابريغاس على جزيرة إيبيزا الإسبانية، حيث جمع طيفا واسعا من نجوم السينما والفن والرياضة حول العالم.

المصدر: تويتر