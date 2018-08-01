 
مباشر

لقاء بين الفنانة اليسا والنجم العالمي ميسي (صورة)

الثقافة والفن

لقاء بين الفنانة اليسا والنجم العالمي ميسي (صورة)
You-Tube: Rotana
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kldv

نشرت الفنانة اللبنانية، اليسا، صورة جديدة لها على موقع تويتر، تظهر فيها برفقة نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

والتقطت اليسا الصورة أثناء حضورها حفل زفاف صديقتها اللبنانية، دانييلا سمعان، التي عُقد قرانها على نجم الكرة الإسباني، سيسك فابريغاس.

وأتبعت النجمة اللبنانية الصورة التي جمعتها مع ميسي، بتعليق قالت فيه: "وصباح الخير".

وحظيت الصورة بإعجاب وتفاعل كبيرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأقيم حفل زفاف سمعان وفابريغاس على جزيرة إيبيزا الإسبانية، حيث جمع طيفا واسعا من نجوم السينما والفن والرياضة حول العالم.

المصدر: تويتر

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حرق سيارات وأعمال عنف في زيمبابوي احتجاجا على أول انتخابات بعد حكم موغابي