رحيل الإيطالي ألدو مانياتو عميد كورال الأوبرا المصرية

رحل يوم الثلاثاء 31 يوليو 2018، أحد أهم المختصين في الغناء الأوبرالي والكورال في مصر، قائد كورال فرقة أوبرا القاهرة، الإيطالي، ألدو مانياتو، بعد صراع مع المرض.

ويعود مشوار مانياتو إلى 50 عاما مضت، حينما قدم إلى العاصمة المصرية وعمل بأوبرا القاهرة القديمة التي كانت تقع وسط المدينة بالقرب من ميدان العتبة الشهير، وفي وسط ما يسمى حتى يومنا هذا بـ "ميدان الأوبرا" بالقرب من قصر عابدين، مقر الحكم قبل ثورة يوليو 1952.

كانت الأوبرا المهنة والهواية التي كرس لها المايسترو ألدو مانياتو وقته ومجهوده وحياته بأسرها، فلا أذكر أن رأيت أحدا يقود كورال أوبرا القاهرة سوى ألدو مانياتو منذ اللحظة الأولى التي استمعت فيها إلى سيمفونية بيتهوفن التاسعة "الكورالية"، بقيادة قائد الأوركسترا الراحل يوسف السيسي، وحتى السنوات الأخيرة التي قضيتها في هيئة المركز الثقافي القومي المصري "دار الأوبرا المصرية".

كان يقف مواجها للجمهور مكتوف اليدين يعطي إشارات بدت لي مبهمة في بداية الأمر، ثم أدركت أن بينه وبين كورال أوبرا القاهرة (الذي أفنى حياته كلها في خدمته) لغة مشتركة تقوم على النظرات والإيماءات هنا وهناك، بينما كان المايسترو مانياتو يحفظ المدونة الموسيقية عن ظهر قلب.

فاستمعت منه إلى كورالات وأوبرات كان يعرفها جميعها، بما في ذلك النصوص الأدبية والموسيقية، وكان يمتلك إلى جانب ذلك كله قدرات تربوية مكنته من الحفاظ على الكيان الحالي لفرقة أوبرا القاهرة بجميع الصوليستات ومدربي الصوت ومصاحبي البيانو وقادة الأوركسترا، حيث عمل ألدو مانياتو مع طابور طويل من كافة المتخصصين في مجال الموسيقى الكلاسيكية والأوبرالية في مصر والشرق الأوسط على مدار 50 عاما من العطاء.

نعى المايسترو ألدو مانياتو جميع الموسيقيين المصريين ممن عملوا تحت قيادته وبجانبه ومعه، وعلى رأسهم وزيرة الثقافة المصرية الحالية، إيناس عبد الدايم، وكذلك قادة الأوكسترا ناير ناجي وهشام جبر، وكذلك معظم مغني الأوبرا المصريين في داخل وخارج مصر.

محمد صالح