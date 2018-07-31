أغنية القمة الأمريكية الكورية تحطم أرقاما قياسية على يوتيوب

حطم فيديو أغنية جديدة للمغني الكوري الجنوبي، سنغري، أرقاما خيالية على يوتوب، حيث يستعرض وقائع القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

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وحصلت أغنية "WHERE R U FROM " (من أين أنت) لمغني فرقة بيغ بانغ، سنغري هانغل، من كوريا الجنوبية على أكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها على قناة يوتيوب، في 26 يوليو الجاري.

المصدر: وكالات