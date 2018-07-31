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أغنية القمة الأمريكية الكورية تحطم أرقاما قياسية على يوتيوب

الثقافة والفن

أغنية القمة الأمريكية الكورية تحطم أرقاما قياسية على يوتيوب
youtube.com/ BIGBANG
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حطم فيديو أغنية جديدة للمغني الكوري الجنوبي، سنغري، أرقاما خيالية على يوتوب، حيث يستعرض وقائع القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

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وحصلت أغنية "WHERE R U FROM " (من أين أنت) لمغني فرقة بيغ بانغ، سنغري هانغل، من كوريا الجنوبية على أكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها على قناة يوتيوب، في 26 يوليو الجاري.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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