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وزارة الثقافة الأردنية: بسمة نسور لم تستقبل المطربة أحلام

الثقافة والفن

وزارة الثقافة الأردنية: بسمة نسور لم تستقبل المطربة أحلام
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نفت وزارة الثقافة الأردنية صحة صور وفيديوهات تم تداولها على مواقع إخبارية تظهر استقبال وزيرة الثقافة بسمة النسور للفنانة أحلام، التي حضرت للأردن للمشاركة في مهرجان جرش.

وأكد الناطق باسم وزارة الثقافة أحمد العون ترحيب الوزارة بجميع الفنانين العرب المشاركين في المهرجان بمن فيهم الفنانة أحلام، والذين أثروا بحضورهم ومشاركتهم الذائقة الفنية والجمالية، مشددا على أن الوزارة ترى في "الفن والفنانين جميعا بمن فيهم الفنانة أحلام ركيزة أساسية في بناء الوجدان الإنساني".

وأوضح أن هذا النفي هو فقط لتوضيح ما شاب الفيديوهات المتداولة من لبس، داعيا مواقع التواصل الاجتماعي بصفتها فضاءات رحبة تسهم في تعزيز القيم الإيجابية، إلى تحري الدقة قبل نشر معلومة أو فيديوهات والتأكد من صحتها تجنبا لأي لبس أو تأويل.

المصدر: وكالة بترا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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