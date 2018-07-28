فانتازيا.. الجيش الأمريكي الطيب ينقذ "الرئيس الروسي"!

نشرت شركة يونزغيت للإنتاج السينمائي على قناة يوتوب، مشاهد ترويجية لفيلمها الجديد "الصياد القاتل"، يظهر غواصة أمريكية تحاول إنقاذ الرئيس الروسي من أجل تفادي نشوب حرب عالمية ثالثة.

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ويحكي الفيلم الجديد عن اكتشاف طاقم غواصة أمريكية، تتواجد في المحيط المتجمد الشمالي، في سياق مهمة عسكرية، لمنع خطة انقلاب عسكري يدبرها وزير الدفاع الروسي لإزاحة رئيس روسيا من سدّة الرئاسة في الكرملين.

ويعتقد قائد الغواصة بأن هذا الانقلاب يمكن أن يدمر النظام العالمي ويؤدي إلى نشوب حرب واسعة النطاق، ومن أجل تفادي هذا الأمر، يقرر طاقم الغواصة القيام بعملية لإنقاذ الرئيس الروسي.

يلعب جيرارد بتلر وجاري أولدمان الأدوار الرئيسية في الفيلم، ويقوم الممثل الروسي الكسندر دياتشنكو بلعب دور البطولة في دور الرئيس الروسي. والفيلم من إخراج دونوفان مارش.

وسيعرض هذا الفيلم في صالات السينما في روسيا اعتبارا من 25 أكتوبر 2018.

المصدر: نوفوستي