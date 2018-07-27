أداء مذهل يؤهل طفلا روسيا لنهائي النسخة البريطانية من "ذي فويس" (فيديو)

تأهل ياروسلاف ياكوبتشوك، البالغ من العمر 11 عاما من مدينة موسكو، للتصفية النهائية في النسخة البريطانية من مسابقة "ذي فويس" الموسيقية للأطفال الموهوبين.

وقد حاز الطفل الروسي إعجاب الحكام قبل المشاهدين بأدائه الرائع وقدرته المميزة على أداء أدوار أوبرالية من أوبرات عالمية، أحيانا يعجز عنها الكبار.

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وقدم ياروسلاف في التصفية الأولى للمسابقة آريا "Nessun Dorma" من أوبرا "توراندوت" لجاكومو بوتشيني (1858-1924)، ما أحدث ضجة وذهولا بين الحكام الذين لم يتوقعوا تلك الآريا بداية، كما لم يتوقعوا مساحته الصوتية الواسعة التي تبلغ 4.5 أوكتاف.

وجنى فيديو التصفية الأولى حوالي 800 ألف مشاهدة على قناة المسابقة على موقع يوتيوب، ولا يزال فيديو التصفية النهائية يجني آلاف المشاهدات، حيث قدم ياروسلاف في تلك التصفية آريا "Largo al factotum" من أوبرا "حلاق إشبيلية" لجواكينو روسيني (1792-1868) ببراعة شديدة، وهي من أصعب الآريات في ريبرتوار الأوبرا، حيث تتميز بصعوبات مهارية واستعراضية ودرامية كبيرة. وعلى الرغم من أن ياروسلاف لم يفز في تلك المسابقة، إلا أنه اشتهر وذاع صيته في بريطانيا.

المصدر: نوفوستي + يوتيوب