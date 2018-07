لأول مرة منذ 20 عاما.. جيمس بوند يواجه "شريرا روسيا"

You-Tube: Charisma on Command

يواجه جيمس بوند في فيلمه القادم شريرا روسيا، وذلك لأول مرة منذ قرابة 20 عاما، ضمن أحداث الفيلم المقرر إطلاقه، في شهر أكتوبر 2019، والذي يلعب دور البطولة فيه، النجم دانييل كريغ.

ولم يتم بعد اختيار الممثل الذي سيلعب شخصية "الشرير" ضد بوند، حيث من المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم، مع حلول شهر ديسمبر المقبل.

ولكن الشركة المنتجة أعلنت مسبقا عن المواصفات المبدئية للراغبين بلعب دور "الشخصية الشريرة"، إذ يتوجب على المتقدم أن يكون ممثلا متمرسا بين سني 30 و60 عاما وأن يكون روسي الجنسية أو بلقانيا، حصرا.

كما يتضمن الفيلم شخصية روسية أخرى، تتمحور حول فتاة ساحرة الجمال، تتمتع بحضور قوي ومهارات قتالية متقدمة. وقد يقع الاختيار على ممثلة روسية أو بلقانية كذلك، حسب رغبة الشركة المنتجة.

وكان آخر "شرير روسي" واجهه بوند، في عام 1999، في الفيلم الذي حمل اسم "The World Is Not Enough"، حيث لعب الدور آنذاك النجم الاسكتلندي، روبرت كارليل.

James Bond faces RUSSIAN villain for first time in 20 years https://t.co/WBAWHZyFjmpic.twitter.com/TXaRC5jhHL — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) July 19, 2018

المصدر: The Sun