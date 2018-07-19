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كيم كاردشيان تجني 5 ملايين دولار في 5 دقائق فقط! (صورة)

الثقافة والفن

كيم كاردشيان تجني 5 ملايين دولار في 5 دقائق فقط! (صورة)
You-Tube: Shannon Stapleton
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كسبت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان مبلغ 5 ملايين دولار في 5 دقائق فقط، وذلك عندما أطلقت تشكيلة جديدة من العطور في 17 يوليو الجاري.

والغريب في الأمر هو أن النجمة لم تنفق دولارا واحدا على الترويج والإعلان لمنتجاتها الجديدة، إنما اعتمدت على نفوذها وشعبيتها الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى البعض أن إهداءها العطور للعديد من المشاهير العالميين، عزز من عائدات الأرباح التي ترافقت مع الأيام الأولى من إطلاق المنتج، حيث قام بعضهم بمشاركة صور المنتجات أيضا، على إنستغرام وفيسبوك.

وتتضمن تشكيلة العطور الجديدة 3 زجاجات من العطور، تباع كل واحدة منها بـ 45 دولار أمريكي. بينما قامت شركة "Vibes Media" برفع دعوى قضائية ضد النجمة، مدعية أنها سرقت شعار الشركة في تصميم إحدى الزجاجات.

المصدر: ديلي ميل + إنستغرام

// 26.06.2018 по тикету 15478

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