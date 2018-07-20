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مقتنيات متاحف موسكو ستعرض للجميع على الإنترنت

الثقافة والفن

مقتنيات متاحف موسكو ستعرض للجميع على الإنترنت
Gettyimages.ru Sean Gallup / Staff
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ذكر الموقع الرسمي لعمدة مدينة موسكو أن مجموعة من متاحف المدينة ستقوم بتوثيق مقتنياتها في فيديوهات وصور لعرضها على الإنترنت.

وستعرض هذه المقتنيات على موقع "union.catalog.mos.ru" الإلكتروني، الذي يحوي حاليا أكثر من 7500 ملف لمعروضات تم تصويرها من 7 متاحف حكومية تابعة لوزارة الثقافة الروسية، كمتحفي "الموضة" و"غوغول" التاريخي.

union.catalog.mos.ru
بعض من مقتنيات متاحف موسكو المعروضة على موقع "union.catalog.mos.ru"
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ومع نهاية العام الجاري، من المفترض أن يستقبل أرشيف هذا الموقع الرقمي عشرات الآلاف من الصور للوحات وكتب ومقتنيات كانت تعود لعدد من الكتاب والفنانين، معروضة حاليا في 50 متحفا بمدينة موسكو.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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