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انفصال فنانة أردنية وممثل مصري بعد زواجهما بشهر

الثقافة والفن

انفصال فنانة أردنية وممثل مصري بعد زواجهما بشهر
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الفنانة الأردنية مي سليم والممثل المصري خالد فواز
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انفصلت الفنانة الأردنية مي سليم، عن زوجها الفنان المصري وليد فواز، رسميا داخل أحد مكاتب التوثيق، وذلك بسبب جنسية الفنانة الأردنية.

وانفصل الثنائي بعد عقد قرانهما في الشهر الماضي، وقررا عدم إقامة حفل زفاف، وذلك بعد قصة حب نشأت بينهما خلال مسلسل "الرحلة"، الذى عرض في شهر رمضان الماضي، ولكن تفاجئ الجميع بخبر انفصالهما على الرغم من أنه لم يمر شهر على زواجهما.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للثنائي، مع والدة الفنان المصري، مؤكدين أنها قد تكون سببا في انفصالهما، لعدم رضاها عن زواج ابنها من الفنانة مي سليم.

وعلق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قائلين:" عندما تكون أمك غير راضية عن زواجك، السر يكمن في الصورة الأخيرة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية + فيسبوك

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