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معالم بسكوف الروسية تنتظر إدراجها في قائمة تراث اليونيسكو

الثقافة والفن

معالم بسكوف الروسية تنتظر إدراجها في قائمة تراث اليونيسكو
Zavodfoto.livejournal.com
كرملين بسكوف
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تنتظر محافظة بسكوف الروسية إدراج نحو 20 معلما أثريا فيها على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

وقالت مديرة المركز السياحي الإعلامي في المحافظة، آنا ريموفا: "اقترحنا على اليونيسكو إدراج 18 معلما أثريا من محافظتنا في قائمة التراث العالمي للمنظمة".

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ومن بين المواقع: قلعة بسكوف (كرملين بسكوف)، دير ميروجسكي الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ12 الميلادي، الكنائس الأرثوذوكسية البيزنطية من القرون 12-17 وبعض نماذج الفن المعماري المدني.

يذكر أن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي بدأت تتشكل منذ عام 1978. وتدخل فيها آثار تاريخية ومعمارية وفلكلورية ذات قيمة خاصة للبشرية بأسرها.

ومن الآثار الروسية التي أدرجت سابقا في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي: مبنى الكرملين والساحة الحمراء وكنيسة "كيجي" الخشبية وقلعة شليسيلبورغ، وعزب بيترغوف وتسارسكوي سيلو وغاتشينا.

المصدر: تاس

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