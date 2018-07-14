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روسيا.. إيرانية تترأس لجنة تحكيم مهرجان سينمائي دولي

الثقافة والفن

روسيا.. إيرانية تترأس لجنة تحكيم مهرجان سينمائي دولي
Rian/Ekaterina Chesnokova
صورة أرشيفية - مهرجان آخر الدنيا السينمائي الدولي بمدينة سخالين الروسية
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تولت المخرجة الإيرانية، تمينة ميلاني، رئاسة لجنة التحكيم في الدورة الثامنة لمهرجان "آخر الدنيا" السينمائي الدولي بمدينة سخالين الروسية.

وقال المكتب الصحفي للمهرجان إن ميلاني مخرجة سينمائية إيرانية معروفة، حازت جوائز مهرجانات سينمائية عالمية كثيرة.

صفحة الجولات مصورة

وإلى جانب المخرجة الإيرانية، تضم لجنة التحكيم كاتبة السيناريو الكورية الجنوبية، أو جون- مي، والممثلة الروسية المعروفة، ماريا شوكشينا، والمخرجين الروسيين أليكسي غيرمان الابن وأليكسي بوبوغريبسكي.

يذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان "آخر الدنيا" السينمائي الدولي سوف تقام، في الفترة ما بين 24 و31 أغسطس المقبل، في 4 دور للسينما بعاصمة إقليم سخالين الروسي، يوجنوسخالينسك. وتقع جزيرة سخالين قبالة الساحل الشرقي لسيبيريا في أقصى نقطة شرقي الاتحاد الروسي، وتبلغ مساحتها 76 ألف كم مربع، وعدد سكانها حوالي 710 ألاف نسمة.

المصدر: تاس

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