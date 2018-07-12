الإعلان عن زواج داعية إسلامي شهير من ممثلة مصرية

أعلن الداعية الإسلامي معز مسعود، الأربعاء 11 يوليو، زواجه من الفنانة المصرية، شيري عادل، بطريقة مفاجئة عبر بيان جاء فيه أن الزواج تم منذ عدة شهور، عقب انفصاله عن زوجته السابقة.

وأثار إعلان زواج الداعية الإسلامي والفنانة المصرية حالة من الجدل، حيث كان مسعود متزوجا من المرشدة السياحية بسنت، وانفصلا منذ نحو 3 أشهر بعد زواج استمر نحو 6 أشهر.

وذكر البيان أن معز مسعود يفكر في تقديم جزء جديد من مسلسل "السهام المارقة" يواجه من خلاله المزيد من الأفكار المتطرفة، ويستند إلى وقائع تحاكي العديد من الجرائم الإرهابية التي ارتكبت باسم الدين.

وشارك معز مسعود في إنتاج فيلم "اشتباك" المصري الذي يتحدث عن ثورة 30 يونيو، وأصر على حضور العرض الخاص للفيلم، ضمن فعاليات مهرجان "كان"، للتأكيد على أن الدين الإسلامي لا يرفض الفن.

ومسعود من مواليد 27 فبراير 1978، واعتبرته مجلة الإيكونوميست أحد أكثر 5 دعاة مؤثرين في العالم الإسلامي.

وتخرج مسعود في الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2000، ودرس العلوم الشرعية الإسلامية فور تخرجه ولمدة أكثر من عشرة أعوام، ويلقي دروسه حول العالم بالإنجليزية إلى جانب العربية.

أما الفنانة شيري عادل، فقد ولدت في 19 أبريل 1988 في القاهرة، وبدأت مشوارها في الفن كطفلة تظهر في الإعلانات، وشاركت في عدة أفلام بارزة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية