مصر تستعد للإعلان عن اكتشاف آثري جديد السبت المقبل

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، إن الآثار المكتشفة في مصر لا تتعدى حوالي 40% من الموجود في باطن أرضها، مؤكدا أن هناك اكتشافا جديدا سيعلن عنه السبت المقبل.

وأضاف في حديث لقناة "صدى البلد": "مناطق مصر غنية، وهذا الدليل على الاكتشافات الأثرية التي نقوم بها".

وعلق على الكشف عن عصابة امتهنت سرقة الآثار الجديدة، وقال: "هناك أخبار وصلت لشرطة الآثار بشأن قيام إحدى العصابات بالحفر خلسة في أحد الجبال التابعة لمدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وتم القبض على هذه العصابة بعد تتبعها، وتمت معيانة المضبوطات الأثرية وهي عبارة عن 483 عملة صغيرة الحجم من العصر اليوناني الروماني، بجانب إناءين من الفخار يعودان للفترة نفسها".

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن اكتشاف أثري جديد في منطقة سقارة يوم السبت المقبل، وأضاف: "سيتم الإعلان عن شئ جميل نظرا للمقتنيات المكتشفة، وذلك بحضور وزير الآثار خالد العناني، وهذا يعتبر فاتح الشهية لموسم الاكتشافات".

المصدر: صدى البلد