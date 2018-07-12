80 ألف زائر لمتحف التاريخ في موسكو منذ انطلاق المونديال

استقبل متحف الدولة التاريخي في وسط موسكو عددا كبيرا من الزوار منذ انطلاق مونديال 2018 في روسيا.

وقال مدير المتحف التاريخي في موسكو، أليكسي ليفيكين، إن ما يزيد على 80 ألف شخص ارتادوا المتحف التاريخي منذ انطلاق المونديال، منهم 40 ألفا من مشجعي كرة القدم من بلدان أجنبية مختلفة.

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وأشار رئيس المتحف إلى أن كل من يمتلك بطاقة المشجع يمكن أن يحصل على حسم قدره 30% من ثمن بطاقة دخول المتحف. وأكد ليفيكين أن كل المشجعين تقريبا استفادوا من التسهيلات المقدمة لهم.

يذكر أن متحف الدولة التاريخي الروسي في موسكو، هو متحف وطني تعكس معروضاته تاريخ روسيا وحضارتها وثقافتها منذ قديم الزمان حتى أيامنا هذه.

المصدر: أر سبورت ريا.رو