 
مباشر

80 ألف زائر لمتحف التاريخ في موسكو منذ انطلاق المونديال

الثقافة والفن

80 ألف زائر لمتحف التاريخ في موسكو منذ انطلاق المونديال
RT
المتحف التاريخي في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ki0v

استقبل متحف الدولة التاريخي في وسط موسكو عددا كبيرا من الزوار منذ انطلاق مونديال 2018 في روسيا.

وقال مدير المتحف التاريخي في موسكو، أليكسي ليفيكين، إن ما يزيد على 80 ألف شخص ارتادوا المتحف التاريخي منذ انطلاق المونديال، منهم 40 ألفا من مشجعي كرة القدم من بلدان أجنبية مختلفة.

إقرأ المزيد
ليلة المتاحف متحف تريتياكوف يفتح أبوابه ليلا

وأشار رئيس المتحف إلى أن كل من يمتلك بطاقة المشجع يمكن أن يحصل على حسم قدره 30% من ثمن بطاقة دخول المتحف. وأكد ليفيكين أن كل المشجعين تقريبا استفادوا من التسهيلات المقدمة لهم.

يذكر أن متحف الدولة التاريخي الروسي في موسكو، هو متحف وطني تعكس معروضاته تاريخ روسيا وحضارتها وثقافتها منذ قديم الزمان حتى أيامنا هذه.  

المصدر: أر سبورت ريا.رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أشياء لم تكن موجودة في آخر مشاركة لإنجلترا في نصف نهائي المونديال