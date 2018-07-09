مليار استماع لألبوم دريك الجديد خلال أسبوع!

حقق الألبوم الجديد لمغني الراب الكندي دريك رقما قياسيا عالميا جديدا، واستمع إليه خلال أسبوع فقط أكثر من مليار شخص.

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وصدر ألبوم دريك الجديد "Scorpion"، في 29 يونيو الماضي، وتجاوز صاحب الرقم القياسي السابق بنحو 250 مليون استماع بحسب مجلة "Billboard Scorpion" المتخصصة بالموسيقى. حيث سجل بوست مالون مغني الراب الأمريكي بألبومه "Beerbongs & Bentleys" حوالي 700 مليون استماع.

وحصد دريك 750 مليون استماع في أمريكا وحدها، أما ألبوم مالون فقد حقق في أمريكا 410 ملايين استماع فقط.

المصدر: لايف. رو